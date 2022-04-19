Роналду не примет участие в матче против «Ливерпуля» в АПЛ из-за смерти новорожденного сына

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о том, что форвард клуба Криштиану Роналду пропустит гостевой матч 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Согласно данным источника, 37-летний португалец не примет участие в сегодняшней игре с «мерсисайдцами» в связи со смертью новорожденного сына.

Вчера, 18 апреля, Роналду сообщил в социальных сетях о том, что врачи не смогли спасти одного из новорожденных близнецов – мальчика.

Добавим, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. Что касается «Ливерпуля», то подопечные Юргена Клоппа располагаются на второй строчке (73 очка).