Валерий Карпин: Чтобы быть лидером сборной, прежде всего, важен менталитет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал качества, которыми должен обладать лидер команды.

«Для того, чтобы играть в сборной, и тем более быть её лидером, нужно много качеств, даже слишком много качеств, чтобы их перечислять. И физические данные, и тактические, и мышление. Прежде всего, важен менталитет. Менталитет победителя с которым никто никого не боится, и показывает все, на что он способен, вне зависимости от соперника», –заявил специалист в эфире «Авторадио».

Напомним, что ФИФА приняла решение отказать сборной России в участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.