«Спартак» не принял решение об участии Промеса в матче против ЦСКА в Кубке России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о шансах нападающего Квинси Промеса сыграть в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА.

«Медицинский и тренерский штаб внимательно следят за здоровьем Промеса и остальных игроков, кто находится под сомнением. Решение об их участии в игре против ЦСКА будет принято ближе к матчу», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Добавим, что Промес не играл за «Спартак» после того, как принял участие в «снежном» дерби с «Локомотивом» (0:1) в 23-м туре российской премьер-лиги.

Четвертьфинал Кубка России ЦСКА - «Спартак» начнется завтра в 19:30 по московскому времени.