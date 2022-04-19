«Рубин» не планирует уезжать из Казани для подготовки к новому сезону

«Рубин» с высокой долей вероятности будет готовиться к новому сезону в Казани, сообщает Sport24.ru.

Напомним, что команда Леонида Слуцкого, которую покинули все легионеры, набрала 26 очков после 25 матчей российской премьер-лиги (РПЛ) и занимает 12-е место в турнирной таблице.

От зоны переходных матчей ее разделяет одно очко, а от прямого вылета - пять.

Завтра «Рубин» сыграет в гостях в четвертьфинале Кубка России против «Енисея», а 24 апреля в рамках РПЛ примет на своем поле тульский «Арсенал».