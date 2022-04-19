«Не вижу ни одного преимущества». Карпин - о возможном переходе РПЛ на на систему «весна-осень»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал идею о возвращении системы «весна-осень» в РПЛ

Напомним, что российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Инициатором такого решения стал президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Честно говоря, не вижу ни одного преимущества. В принципе, разницы никакой. Когда мы играли «весна-осень», то начинали сезон в конце февраля или начале марта, а заканчивали — в конце ноября или начале декабря. Сейчас происходит ровно то же самое, только последние матчи сезона проходят в мае. А раньше они происходили в ноябре-декабре. Поэтому не вижу плюсов от возвращения на модель «весна-осень», – заявил Карпин в эфире «Авторадио».

Добавим, что первое место в таблице РПЛ занимает «Зенит». У клуба из Санкт-Петербурга 55 очков после 25 игр.