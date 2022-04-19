«Бавария» близка к тому, чтобы завершить сделку по переходу защитника «Аякса» Мазрауи

Правый защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи находится в шаге от того, что заключить контракт с «Баварией».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшие дни руководство мюнхенского клуба готово завершить сделку по переходу 24-летнего марокканца летом 2022 года на правах свободного агента. Отмечается, что на последней встрече с агентом футболиста Мино Райолой было достигнуто устное соглашение по данному трансферу.

Напомним, что Мазрауи является воспитанником академии «Аякса». Всего в составе команды из Амстердама он провел 135 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал девять результативных передач.