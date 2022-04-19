Александр Гришин заявил, что ЦСКА не испытает проблем со «Спартаком», если наладит игру в обороне

Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин уверен, что его бывшая команда может обыграть «Спартак» в четвертьфинале Кубка России.

«ЦСКА нужно перестать пропускать ненужные голы. Команда забивает в каждом матче. Если ЦСКА наладит игру в обороне, то проблем со «Спартаком» не будет.

Проявить себя могут все. Мне нравится Дивеев, хорошо смотрится Гбамен в середине поля, тот же Карраскаль играет довольно остро. Языджи забивал в каждом матче, к нему особое внимание, поэтому ему стало тяжелее играть», - приводит слова Гришина «Чемпионат».

Добавим, что в трех последних матчах ЦСКА набрал два очка, забив пять голов и пропустив семь мячей.

Четвертьфинал Кубка России ЦСКА - «Спартак» начнется завтра в 19:30 по московскому времени.