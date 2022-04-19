Михаил Грушевский: У «Спартака» хорошие шансы, если ЦСКА будет играть как с «Химками»

Актер Михаил Грушевский оценил шансы ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

Напомним, что в 25-м туре РПЛ армейцы сыграли вничью с «Уфой» (1:1), а красно-белые разошлись миром с «Рубином» (1:1).

«Сейчас проблемы есть и у «Спартака», и у ЦСКА. Армейские болельщики грустят, потому что три матча подряд команда не может выиграть у аутсайдеров. Даже «Химкам» умудрились проиграть. «Спартак» хоть и обыграл крупно «Арсенал», но нет оптимизма у болельщиков принципиального соперника. Если завтра на поле выйдет прежний ЦСКА - с пять победами подряд – это один расклад, а если армейцы будут играть, как с «Химками», у «Спартака» хорошие шансы в дерби», — приводит «РБ-Спорт» слова Грушевского.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 25 матчах 44 очка. «Спартак» (31) располагается на девятой строчке.