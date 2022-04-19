Булыкин советует «Динамо» не беречь основной состав на матче Кубка России с «Енисеем»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы бело-голубых в четвертьфинале Кубка Росси против «Енисея», который пройдет в Калининграде.

Также экс-футболист дал совет «Динамо» по стартовому составу.

«Думаю, «Динамо» в этой встрече не нужно беречь основной состав. «Динамо» сделает все, чтобы побороться за Кубок. Хоть у них чемпионская гонка, но Кубок тоже хороший трофей. Нас ждет сегодня интересная игра. «Динамо» является фаворитом и должно победить. Хватит ли сил бороться за оба трофея? Когда начинаешь что-то выдумывать, жертвовать, то ни то, ни другое не получается», - приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Добавим, что в эти выходные, 24 апреля, бело-голубые сыграют в гостях против ЦСКА в российской премьер-лиге.

Напомним, что «Динамо» отстает от лидера чемпионата «Зенита» на три очка.