Руслан Нигматуллин: Ваноли может доказать свой тренерский талант в матче «Спартака» с ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил шансы команд в матче 1/4 финала Кубка России.

Напомним, что обе команды в последнем туре РПЛ сыграли вничью. ЦСКА разошелся миром с «Уфой», «Спартак» с «Рубином». Обе встречи завершились со счетом 1:1.

«ЦСКА очень хорошо начал эту часть сезона, и казалось, что братья Березуцкие смогут составить серьёзную конкуренцию лидерам — «Динамо» и «Зениту». Но потом всё же армейцы посыпались, в последних трех турах они теряют очки. Безусловно, этот матч является для Ваноли возможностью поверить в его тренерский талант. В «Спартаке» мы привыкли к тренерской чехарде. Предположу, что скоро Ваноли будет выплачиваться огромная неустойка, хотя, возможно, итальянцу и придется потерпеть в это нелегкое финансовое время» — приводит RT слова Нигматуллина.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 25 матчах 44 очка. «Спартак» (31) располагается на девятой строчке.