Ковтун сказал о непредсказуемости результата матча ЦСКА со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России

Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, чего можно ждать от его бывшей команды и ЦСКА в очном матче четвертьфинала Кубка России.

«В последних матчах у ЦСКА не всё срабатывало, хотя до этого всё складывалось удачно. Небольшие спады присущи любой команде, но это всё равно вопрос для тренерского штаба армейцев в преддверии дерби. У «Спартака» же уже всё давно ясно в чемпионате, где тяжело будет куда-то выше по таблице подняться. Кубок является приоритетом, а в связи с 100-летием клуба у команды в целом должно быть больше желания достичь результата. Понятно, что кубковые матчи максимально непредсказуемы и в этой игре всё будет держаться «на волоске», - приводит слова Ковтуна RT.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Что касается «Спартака», то в последнем матче чемпионата России подопечные Паоло Ваноли дома не смогли обыграть «Рубин» (1:1).

Четвертьфинал Кубка России ЦСКА - «Спартак» начнется завтра в 19:30 по московскому времени.