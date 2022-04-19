России запретили показ финала Кубка Франции

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов объявил, что у канала забрали права на показ Кубка Франции, из-за чего он не покажет финал турнира, в котором сыграют «Ницца» и «Нант».

«Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире Матч ТВ вы не увидите», - написал Конов в своем телеграм-канале.

Напомним, что лигу 1 «Матч ТВ» не показывает с 4 марта. Также с российского рынка ушли все английские турниры и чемпионат Нидерландов.