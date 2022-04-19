Каземиро рискует пропустить полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Каземиро может пропустить первую полуфинальную игру Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Хавбек испытывает мышечные боли.
Об этом сообщает журналист Хосе Луис Санчес в своем Твиттере.
По информации источника, бразильский полузащитник точно пропустит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» встретится с «Осасуной». Под вопросом также участие Каземиро в полуфинале Лиги чемпионов с «Сити».
Напомним, первая встреча противостояния пройдет 26 апреля на стадионе «Этихад» (Манчестер). Ответная игра состоится 4 мая.