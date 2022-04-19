Лотар Маттеус: До сих пор не хочу представлять Левандовски в другой футболке

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о возможном переходе польского нападающего Роберта Левандовски в каталонскую «Барселону».

«Я до сих пор не хочу представлять Левандовски в другой футболке, но я не слишком удивлюсь. Если «Барселона» предложит ему контракт и условия, которые он хочет, удовлетворит требования «Баварии», тогда я пойму все стороны.

Я надеюсь, что он не уйдет, потому что он по-прежнему лучший нападающий. Если он останется, я уверен, что Роберт забьет более 30 голов за «Баварию» в следующем сезоне», — написал Маттеус в своей колонке Sky.

Напомним, что Левандовски пополнил состав «Баварии» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 371 матч, забил 341 гол и отдал 71 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.