Дурманов рассказал о запрещенных препаратах, в употреблении которых подозреваются игроки АПЛ

Бывший глава антидопингового комитета Федерального агентства по физкультуре и спорта Российской Федерации Николай Дурманов рассказал о запрещенных веществах, в употреблении которых подозревают ряд футболистов английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее The Daily Mail сообщил, что как минимум 15 человек должны были быть наказаны за нарушение антидопинговых правил.

«Трианцинолон — ерунда. Вот риталин уже более серьёзно. Это препарат, который, якобы, помогает при синдроме гиперактивности, но на самом деле наркотик-стимулятор. Так сказать, двоюродный племянник фармацевтических средств, которые применялись лётчиками «Люфтваффе» во время Второй мировой войны. Гонадотропин? На самом деле все эти названия даже неинтересно обсуждать, поскольку данные препараты использовались и 20, и 30, и 40 лет назад, а может быть и больше», - приводит слова Дурманова RT.

Добавим, что исследование английских СМИ касалось периода с 2015 по 2020 годы. Согласно нему заслуженного наказания избежали 88 футболистов различных лиг Великобритании.