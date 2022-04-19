Гришин заявил, что иностранные новички ЦСКА сдали после хорошего отрезка в первых матчах

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин объяснил спад результатов команды игрой легионеров.

«У ЦСКА теперь есть Хесус Медина, Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль, коллектив неплохо начал с ними играть, но потом что-то застопорилось, попали в какую-то яму и не смогли одолеть аутсайдеров чемпионата — «Химки» и «Урал». Если сначала легионеры провели хороший отрезок, то сейчас у них пошёл спад. Им надо вернуться к той игре, которую они показывали четыре тура назад», - приводит слова Гришина RT.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Напомним, что завтра армейцы дома сыграют в четвертьфинале Кубка России со «Спартаком». Матч завтра в 19:30 по московскому времени.