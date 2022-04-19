Гвардиола отреагировал на новость об интересе «Манчестер Сити» к Холанду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном переходе «горожан» к нападающему «шмелей» Эрлингу Холанду.

«У меня нет ответа на ваш вопрос. В голове сейчас совсем другие мысли. Я не думаю о том, что будет в следующем сезоне», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «РБ Зальцбурга» за 20 миллионов евро. С тех пор норвежский форвард принял участие в 85 матчах за немецкую команду во всех турнирах, записав на свой счет 82 забитых мяча и 23 голевые передачи, а также заработав восемь желтых карточек.

В составе национальной команды Норвегии Холанд провел 17 матчей и забил 15 голов.