Маурисио Почеттино: У «ПСЖ» остается желание отомстить соперникам в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своем будущем в клубе после окончания нынешнего сезона, а также заявил, что у парижан есть желание взять реванш в Лиге чемпионов.

«У меня есть еще один год по контракту с «ПСЖ». Логично, что тут вопрос не в желании, а в договоре.

Ожидания и настроение - всегда стремиться к лучшему. А у нас еще есть желание отомстить соперникам.

Однако сезон не закончен, мы еще не выиграли чемпионат и сосредоточены на этой задаче. Когда она будет решена, мы вместе сядем и обсудим будущее команды», — сказал главный тренер парижан beIN Sports.

Напомним, «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала ЛЧ от мадридского «Реала» по сумме двух матчей (2:3). Помимо этого, парижане не смогли переиграть «Ниццу» в 1/8 финала Кубка Франции (0:1). Единственный трофей, который смогут выиграть подопечные Почеттино, остается Лига 1. В настоящий момент «ПСЖ» лидирует в таблице с 74 очками.