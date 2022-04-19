Никита Чернов: Появилось четкое осознание, что я готов играть за «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о работе с новым главным тренером Паоло Ваноли, а также заявил, что он готов выступать за красно-белых.

— Общались с Ваноли один на один?

— В первый же день — после тренировки. Он подождал, когда я дополнительно позанимаюсь по своей программе, и проговорил со мной час-полтора. Сказал, где меня видит, чего от меня хочет. Признался, что давно следил за моим прогрессом.

У меня появилось четкое осознание, что я готов играть за «Спартак». Хочу как можно дольше приносить команде пользу, - заявил Чернов Sports.ru.

Чернов является воспитанником школы красно-синих. За основной состав армейцев 26-летний центральный защитник провел 20 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Игрок подписал контракт со «Спартаком» в феврале нынешнего года за 110 тысяч евро, перейдя из «Крыльев Советов».