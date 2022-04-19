Агент Николсона - о возможном уходе из «Спартака»: Об этом будем говорить летом

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о возможном уходе форварда из стана красно-белых летом.

«Сейчас Шамар абсолютно счастлив в «Спартаке», мы видим это в каждой игре.

Возможен ли уход летом? Об этом мы поговорим летом. У нас долгосрочный контракт со «Спартаком», — сказал Ненад Портега «СЭ».

Напомним, что Николсон перешел в «Спартак» в январе этого года из «Шарлеруа» за восемь миллионов евро, подписав контракт на 4,5 года. С тех пор 24-летний нападающий отыграл за команду восемь матчей, забив шесть голов и отдав один результативный пас.