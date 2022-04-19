Игорь Ледяхов: «Спартак» может создать проблемы ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» может побороться с ЦСКА за победу в матче 1/4 финала Кубка России.

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби в разном эмоциональном состоянии. Если у армейцев еще есть шансы побороться за тройку и медали в РПЛ, то у «Спартака» такой возможности нет. Фаворита в этой игре я не вижу. Думаю, что красно-белые могут создать проблемы ЦСКА, так как в последних трех турах команда Березуцких выглядела неубедительно. «Спартак» просто непредсказуем. Этот клуб приучил нас к тому, что мы не знаем, чего от него ждать», – заявил Ледяхов «РБ-Спорт».

Четвертьфинальная встреча на Кубок России между ЦСКА и «Спартаком» состоится в среду, 20 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Владимир Москалев.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4). «Спартак» в последнем матче чемпионата России не смог обыграть на своем поле казанский «Рубин» (1:1).