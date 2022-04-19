Дурманов назвал ВАДА инструментом, направленным против России

Бывший глава антидопингового комитета Федерального агентства по физкультуре и спорта Николай Дурманов заявил, что действия ВАДА изначально были направлены против России.

«Я достаточно активно крутился в ВАДА с самого первого дня существования этой организации, даже присутствовал на подписании установочных документов. Сразу могу сказать: ВАДА — это никакое не средство борьбы за чистоту спорта. Это политический инструментарий в долгой информационной войне по расчеловечиванию России», - приводит слова Дурманова RT.

Напомним, что из-за обвинения в государственной поддержки допинга российские спортсмены три Олимпиады подряд выступали в нейтральном статусе.