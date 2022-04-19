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Дурманов назвал ВАДА инструментом, направленным против России

Доктор медицинских наук работал с организации с первых дней ее существования.
19 апреля 2022 19:05
автор: Максим Скороходов

Бывший глава антидопингового комитета Федерального агентства по физкультуре и спорта Николай Дурманов заявил, что действия ВАДА изначально были направлены против России.

«Я достаточно активно крутился в ВАДА с самого первого дня существования этой организации, даже присутствовал на подписании установочных документов. Сразу могу сказать: ВАДА — это никакое не средство борьбы за чистоту спорта. Это политический инструментарий в долгой информационной войне по расчеловечиванию России», - приводит слова Дурманова RT.

Напомним, что из-за обвинения в государственной поддержки допинга российские спортсмены три Олимпиады подряд выступали в нейтральном статусе.

источник: «RT на русском»
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