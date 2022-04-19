Зоран Тошич: Дерби со «Спартаком» - хороший шанс для ЦСКА исправить ситуацию после последних неудач

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о предстоящем матче команды со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Видел, что с приходом новых футболистов игра и результаты улучшились, и потихоньку ЦСКА набирает ход. Мне кажется, дерби - это хороший шанс исправить ситуацию после последних неудач. Дерби - такая игра, где неважно, в какой ты форме и на каком месте. Каждая команда хочет добиться победы, и выиграет тот, у кого желания будет больше», - цитирует серба ТАСС.

Напомним, что матч состоится 20 апреля на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.