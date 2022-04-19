ЦСКА выкупит Карраскаля у «Ривер Плэйта»

Мартин Родригес, агент колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, выступающего в ЦСКА на правах аренды, сообщил, что российский клуб выкупит его клиента у «Ривер Плэйта», так как он выполнил необходимое условие: сыграл в семи матчах за армейцев.

«Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на 4 года», - приводит слова Родригеса «РБ-Спорт».

Карраскаль пополнил состав армейцев в феврале. С этого времени он провел восемь матчей за ЦСКА, в которых забил один гол.