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Бывший тренер «Спартака» ждет искрометное шоу от матча с ЦСКА

Дерби в рамках четвертьфинала Кубка России состоится 20 апреля.
19 апреля 2022 19:40
автор: Максим Скороходов

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего ждет от матча своей бывшей команды против ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

«Думаю, это будет очень близкий матч с обоюдными шансами как и все дерби между ЦСКА и «Спартаком». Надеюсь, команды покажут искрометное и хорошее шоу. Это главная игра сезона для обеих команд», - приводит слова Рианчо Sport24.ru.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Что касается «Спартака», то в последнем матче чемпионата России подопечные Паоло Ваноли дома не смогли обыграть «Рубин» (1:1).

Четвертьфинал Кубка России ЦСКА - «Спартак» начнется завтра в 19:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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