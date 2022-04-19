Главный тренер «Динамо» Шварц отметил важность игры в обороне в матче против «Балтики»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о сопернике команды в четвертьфинале Кубка России калининградской «Балтике».

«В первую очередь стоит отметить, что «Балтика» — очень хороший соперник. Мы достаточно много анализировали эту команду. Сегодня нам нужно будет надежно обороняться и в то же время остро сыграть в атаке. С потерей мяча необходимо будет сразу вступать в отбор и контратаковать», - цитирует Шварца Sport24.ru, ссылаясь на пресс-службу «Динамо».

Напомним, что игра пройдет в Калининграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Другие матчи 1/4 финала Кубка России состоятся на следующий день.