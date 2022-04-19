Гаджи Гаджиев - о возможном возвращении Гончаренко в РПЛ: Такие разговоры неслучайны

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался относительно возможного возвращения в Российскую-Премьер лигу Виктора Гончаренко.

«Наверно, такие разговоры неслучайны. Он работал в пяти российских клубах. У Гончаренко есть определенный уровень. Если бы не было должной квалификации, то его не приглашали бы в такое количество клубов. Гончаренко соответствует требованиям РПЛ. Несколько смущает то, как он уходил из клубов. Может, в ту паузу, которая у него сейчас есть, немного успокоится», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее Гончаренко возглавлял такие российские клубы, как: «Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА и «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» объявило о расторжении контракта с белорусским специалистом.