Руководство «ПСЖ» не рассчитывает на Рамоса в следующем сезоне

Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует оставлять защитника Серхио Рамоса в команде на будущий сезон.

Об этом сообщает Le Parisien.

При этом сам Рамос уже публично заявил о желании продолжить выступать за французский клуб. Его контракт рассчитан еще на один год.

Также препятствием для «ПСЖ» в отношении будущего Рамоса является его высокая зарплата. Сообщается, что руководство клуба будет искать пути выхода из сложившейся ситуации. По сообщению RMC, стороны уже запланировали встречу для обсуждения сложившейся ситуации.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Рамос сыграл в семи встречах, в которых отличился одним забитым мячом. Защитник так и не смог дебютировать за команду в Лиге чемпионов. Текущий контракт 36-летнего игрока рассчитан до окончания сезона-2022/23.