Ван Дейк: Победа со счетом 5:0 над «Манчестер Юнайтед» далась нам легко и просто

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ между «мерсисайдцами» и «Манчестер Юнайтед», а также вспомнил матч первого круга между этими командами.

«Конечно, мы тщательно готовимся к матчам с сильными командами. У «Манчестер Юнайтед» есть индивидуально сильные игроки, которые знают, как преуспеть на поле. Мы должны быть готовы к этому. Всякое может случиться, но я надеюсь, что мы наберем три очка.

Выездные матчи с «манкунианцами» всегда даются тяжело, но последняя победа со счетом 5:0 далась нам легко и просто. Сейчас предстоит еще одна встреча», — цитирует ван Дейка Sky Sports.

Очная встреча между командами состоится сегодня, 19 апреля, в 22:00 мск. «Ливерпуль» располагается на втором месте в таблице с 73 очками, на счету подопечных Ральфа Рангника пятая строчка и 54 балла.

Ранее стало известно, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду не примет участия в сегодняшней встрече из-за смерти ребенка.