Анзор Кавазашвили: Не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил работу в клубах бывшего и нынешнего тренеров сборной России.

Напомним, что Станислав Черчесов сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош», а Валерий Карпин руководит «Ростовом».

«Не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии. Он хороший специалист и не раз это доказывал. В его командах видна тренерская рука, всегда настроена дисциплина. Черчесов просто вовремя не ушел из сборной России, поэтому многие его смешали с грязью. А так, это тренер с именем. Но в очной встрече «Ростов» обыграл бы «Ференцварош». Карпин лучше Черчесова готовится к матчам», — цитирует Кавазашвили Sport24.

На данный момент «Ференцварош» лидирует в таблице чемпионата Венгрии, набрав 59 очков. Команде Черчесова достаточно набрать одно очко в четырех матчах.

Добавим, что «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 матчах.