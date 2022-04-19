Роман Бабаев: О трансфере Карраскаля и его подробностях должен сообщать ЦСКА, а не агент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию агента Хорхе Карраскаля о том, что полузащитник будет выкуплен московским клубом по истечении арендного соглашения.

«С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб. И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы.

При этом условия выкупа в прессе уже фигурировали и секретом давно не являются. Как и факт успешной игры Хорхе за наш клуб. Но думаю, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами мы ограничимся», — сказал Бабаев Sport24.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в семи матчах РПЛ, в котором отметился одним забитым мячом. Полузащитник выступает за ЦСКА на правах аренды из «Ривер Плейт» до окончания текущего розыгрыша РПЛ.