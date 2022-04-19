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«Динамо» одолело «Балтику» в серии пенальти и вышло в полуфинал Кубка России

Встреча завершилась со счетом 2:1
19 апреля 2022 22:10
автор: Александр Поволоцкий

Московское «Динамо» обыграло калининградскую «Балтику» в матче 1/4 финала Кубка России (2:1, сп).

В основное время встречи за команду Сандро Шварца отличился Денис Макаров. Хавбек забил на 35-й минуте. «Балтика» ответила точным ударом Ишхана Гелояна (85-я минута).

В серии пенальти успех праздновали бело-голубые – 5:4.

Таким образом, «Динамо» стало первым полуфиналистом Кубка России. Остальные три поединка этой стадии турнира пройдут 20 апреля.

Кубок России
1/4 финала

«Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:2 (0:1, 1:0, 4:5 пен.)

Голы: Гелоян, 85 - Макаров, 35.

источник: «Советский спорт»
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