Билялетдинов рассказал, что может помочь ЦСКА выиграть у «Спартака» в Кубке России

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил шансы ЦСКА и «Спартака» одержать победу в четвертьфинальном матче Кубка России, который состоится 20 апреля.

«Если ЦСКА сможет своими передачами разрезать оборону красно-белых, особенно центральную линию, тогда у армейцев появится реальный шанс добиться победы.

Может ли быть для «Спартака» дополнительной мотивацией то, что 18 апреля они отпраздновали 100-летие клуба? Для отдельных игроков это может стать мотивацией. А вот для легионеров… Если ты только в этом году познакомился с клубом, то у тебя может быть не такая мотивация, которую мы хотим видеть», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Четвертьфинальная встреча на Кубок России между ЦСКА и «Спартаком» состоится в среду, 20 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Владимир Москалев.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4). «Спартак» в последнем матче чемпионата России не смог обыграть на своем поле казанский «Рубин» (1:1).