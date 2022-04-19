Лещук признан лучшим игроком матча с «Балтикой»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук признан лучшим игроком четвертьфинального матча с калининградской «Балтикой» (2:1, сп).

В основное время встречи за команду Сандро Шварца отличился Денис Макаров. Хавбек забил на 35-й минуте. «Балтика» ответила точным ударом Ишхана Гелояна (85-я минута).

Лучшим игроком матча стал вратарь «Динамо» Игорь Лещук, отразивший 1 из 5 ударов в серии пенальти, что позволило его команде выйти в полуфинал турнира.

Соперник бело-голубых по полуфиналу станет известен позже. Матчи этого этапа пройдут 11 и 12 мая.