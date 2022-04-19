«Сомнительная победа». Лещенко остался недоволен игрой «Динамо» в матче с «Балтикой»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко раскритиковал игру бело-голубых в матче 1/4 финала Кубка России с «Балтикой» (2:1, сп).

«Обескуражила игра «Динамо». Команда выглядела очень слабо, проигрывали единоборства. Не помню такого брака в исполнении ребят, как будто играли с европейской командой.

Приятно выигрывать по делу, но сегодня сомнительная победа. Если бы не Лещук, ничего бы не было. Сегодня не было видно исполнительского мастерства, у Захаряна и Тюкавина ничего не получалось. Перспективы на золотой дубль есть, но с такой игрой ничего не светит», — сказал Лещенко «Чемпионату».

В основное время встречи за команду Сандро Шварца отличился Денис Макаров. Хавбек забил на 35-й минуте. «Балтика» ответила точным ударом Ишхана Гелояна (85-я минута).

Лучшим игроком матча стал вратарь «Динамо» Игорь Лещук, отразивший 1 из 5 ударов в серии пенальти, что позволило его команде выйти в полуфинал турнира.

Соперник бело-голубых по полуфиналу станет известен позже. Матчи этого этапа пройдут 11 и 12 мая.