Джонджо Шелви: «Ньюкасл» встанет на один уровень с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви заявил, что вскоре «ириски» смогут достигнуть масштабов таких клубов, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

«Этот клуб будет очень большим. Я говорю о размерах «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Это займет время, это процесс перестройки, но «Ньюкасл» может подняться на вершину. Нам всем просто нужно набраться терпения. Все, чего я хочу, — это быть частью этого процесса», — сказал Шелви Sky Sports.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

После 32-х туров «Ньюкасл» занимает 14-е место в чемпионате Англии с 37 очками.