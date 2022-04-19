Невилл - об игре «Манчестер Юнайтед»: Пустое место, у этой команды есть лишь оправдания

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл высказался об игре «красных дьяволов» в первом тайме против «Ливерпуля» в 30-м туре АПЛ.

«Провал сегодня и всего сезона настораживает. «Манчестер Юнайтед» — пустое место. Игроки перед Давидом де Хеа безнадежны. Прячьтесь за нового тренера, вините старого. У этой команды есть только оправдания. «Манчестер Юнайтед» в хорошей форме, но игроки гуляют на поле. В лучшем случае они ходят быстро», — цитирует Невилла The Sun.

Счет в эти минуты 2:0 в пользу «мерсисайдцев». За «Ливерпуль» голы забили Луис Диас и Мохамед Салах.

Гол Диаса стал 400-м голом «Ливерпуля» на «Энфилде» под руководством Юргена Клоппа. На это у команды ушло 179 игр. Немецкий специалист возглавил «красных» в 2015 году.