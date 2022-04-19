«Интер» забил три безответных мяча «Милану» и вышел в финал Кубка Италии

Знарок борется с Билялетдиновым. Зубов тоже готов ехать в Казань?

ЦСКА и «Магнитка» начали сражение в финальной серии Кубка Гагарина, а большинство клубов уже планируют, с кем и как войдут в новый сезон. Топы заняты утверждением кандидатур главных тренеров, и тут есть много интересных новостей.