«Интер» забил три безответных мяча «Милану» и вышел в финал Кубка Италии

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Интером» и «Миланом». Победу праздновали «нерадзурри» со счетом 3:0.
Голы в составе победителей забили Лаутаро Мартинес (4, 40-я минуты) и Робин Гозенс (82).
Первая встреча между клубами завершилась нулевой ничьей. Таким образом, «Интер» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары между «Ювентусом» и «Фиорентиной».
Кубок Италии
1/2 финала, ответный матч
«Интер» - «Милан» 3:0 (2:0)
Голы: Мартинес 4, 40, Гозенс 82
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д»Амброзио, 79), Перишич (Гозенс, 79), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Корреа (Санчес, 70), Мартинес (Джеко, 70).
«Милан»: Меньян, Калабрия (Габбия, 73), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 73), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали (Браим Диас, 46), Жиру, Рафаэл Леау (Лазетич, 86).
Предупреждения:
Эрнандес (35), Шкриньяр (50).