Касильяс выразил восхищение Салахом после матча с «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс восхитился игрой египетского нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в матче 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Салах — потрясающий игрок! Это просто невероятно», — написал Касильяс на своей странице в социальной сети.

Напомним, Салах стал первым игроком в истории английской премьер-лиги, забившим пять голов в ворота «Манчестер Юнайтед» за один сезон.

Голы в составе победителей забили Луис Диас (5-я минута), Мохамед Салах (22, 85) и Садио Мане (68).

Таким образом, «Ливерпуль» вновь возглавил турнирную таблицу с 76 очками. У ближайшего конкурента - «Манчестер Сити», 74 балла и один матч в запасе. На счету «Манчестер Юнайтед» пятая строчка и 54 очка.