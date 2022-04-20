«Легко «Зениту» точно не будет». Малафеев - о кубковом матче с «Аланией»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России между «Аланией» и сине-бело-голубыми. Встреча состоится 20 апреля в Грозном.

«Алания» показывает хороший футбол, их команда обсуждаема и привлекает внимание болельщиков. «Зенит» ждёт сложный матч, тяжелое испытание, к тому же игра будет проходить на поле соперника. Думаю, болельщики сделают все, чтобы мотивировать свою команду на успех. Ожидаю напряженной игры, много борьбы. Это кубковая игра, где будет решаться выход в полуфинал. Легко «Зениту» точно не будет», — цитирует Малафеева «РБК-Спорт».

Отметим, что встреча начнется в 17:00 в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова.