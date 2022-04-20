Стало известно, по какой причине Пеле вновь был госпитализирован в больницу Бразилии

Стало известно состояние легендарного бразильского нападающего Пеле, который 20 апреля в очередной раз попал в клинику имени Альберта Эйнштейна.

Об этом сообщает ge.Globo.

Сообщается, что в больничной карте указано, что Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли толстой кишки, которая была диагностирована в сентябре 2021 года. Его клиническое состояние хорошее и стабильное, и он должен быть выписан из больницы в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что в данный момент жизни Пеле ничего не угрожает. Экс-футболист сборной Бразилии находится под наблюдением врачей, но не в отделении интенсивной терапии.