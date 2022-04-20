Аленичев и Сычев примут участие в жеребьевке полуфинала Кубка России

Победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев и бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев примут участие в жеребьевке полуфинала Кубка России, сообщает РФС.
Напомним, что вчера в 1/4 финала турнира московское «Динамо» прошло по пенальти калининградскую «Балтику». Оставшиеся матчи этой стадии Кубка России пройдут сегодня. «Енисей» сыграет дома с «Рубином», «Алания» во Владикавказе попытается переиграть «Зенит», а ЦСКА на своем поле примет «Спартак», заключительный матч четвертьфинала начнется в 19:30 по московскому времени.
Жеребьевка пройдет завтра, прямая трансляция на «Матч ТВ» запланирована на 20:55 мск.
источник: РФС