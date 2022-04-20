Рангник сравнил игроков «Ливерпуля» с болидами «Формулы-1» после матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал проигранный матч «Ливерпулю» в рамках 30-го тура АПЛ (0:4).

«Я никого не виню, ни своих игроков, ни кого-либо еще, но нам просто нужно понять, какой состав у них был в наличии. Посмотрите на их скамейку, посмотрите на четырех игроков, которые даже не попали в первую команду. Это показывает, какое качество и какую команду они создали вместе, работая с Юргеном за последние шесть лет.

Дело не только в качестве игроков, но и в их менталитете, энергии и физической силе. Я бы сказал, что в их составе 25 машин Формулы-1», — цитирует Рангник Manchester Evening News.

Голы в составе победителей забили Луис Диас (5-я минута), Мохамед Салах (22, 85) и Садио Мане (68).

Таким образом, «Ливерпуль» вновь возглавил турнирную таблицу с 76 очками. У ближайшего конкурента - «Манчестер Сити», 74 балла и один матч в запасе. На счету «Манчестер Юнайтед» пятая строчка и 54 очка.