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ФИФА не выплачивает РФС деньги за проведение чемпионата мира-2018

Международная федерация уверяет нашу страну в том, что необходимые средства будут перечислены позднее.
ФИФА не выплачивает РФС деньги за проведение чемпионата мира-2018
20 апреля 2022 12:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о том, что ФИФА приостановила выплату денег за проведения чемпионата мира 2018 в России.

«РФС уже получил 30 процентов от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, но не отменены», - приводит Sport24.ru слова Митрофанова.

Напомним, что чемпионат мира-2018 проходил в 11 городах. Его победителем стала сборная Франции, переигравшая в финале Хорватию (4:2). Отметим, что «шашечные» в четвертьфинале остановили сборную России, победив команду Станислава Черчесова по пенальти (2:2, 4:3).

источник: Sport24.ru
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