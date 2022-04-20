ФИФА не выплачивает РФС деньги за проведение чемпионата мира-2018

Заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о том, что ФИФА приостановила выплату денег за проведения чемпионата мира 2018 в России.

«РФС уже получил 30 процентов от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, но не отменены», - приводит Sport24.ru слова Митрофанова.

Напомним, что чемпионат мира-2018 проходил в 11 городах. Его победителем стала сборная Франции, переигравшая в финале Хорватию (4:2). Отметим, что «шашечные» в четвертьфинале остановили сборную России, победив команду Станислава Черчесова по пенальти (2:2, 4:3).