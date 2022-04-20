Скоулзу неприятно смотреть на игру «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал игру бывшей команды в текущем сезоне.

«Я перестал злиться футболистов, мне просто грустно, не очень приятно смотреть на них. Они хотят, чтобы этот сезон закончился, двигаться дальше, но, к сожалению, им нельзя спрятаться. Вы не можете выйти на «Энфилд» так играть», - приводит слова Скоулза The Daily Mail.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в английской премьер-лиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка, но у «Тоттенхэма», который ее замыкает проведено на одну игру меньше.