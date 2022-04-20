Ледяхов назвал Кубок России последним шансом «Спартака» и ЦСКА спасти сезон

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил значимость Кубка России как для красно-белых, так и для их соперников по четвертьфиналу ЦСКА.

«Матч точно выйдет нескучным. ЦСКА растерял очки с аутсайдерами и лишился шансов на чемпионство. Соперник же полностью провалился в чемпионате. Поэтому для обеих команд Кубок - последняя возможность спасти сезон. Игра гарантированно получится интересной со всех точек зрения», - приводит слова Ледяхова RT.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Что касается «Спартака», то в последнем матче чемпионата России подопечные Паоло Ваноли дома не смогли обыграть «Рубин» (1:1).

Четвертьфинал Кубка России ЦСКА - «Спартак» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.