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Ледяхов назвал Кубок России последним шансом «Спартака» и ЦСКА спасти сезон

Оба клуба не борются за победу в РПЛ.
20 апреля 2022 15:48
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил значимость Кубка России как для красно-белых, так и для их соперников по четвертьфиналу ЦСКА.

«Матч точно выйдет нескучным. ЦСКА растерял очки с аутсайдерами и лишился шансов на чемпионство. Соперник же полностью провалился в чемпионате. Поэтому для обеих команд Кубок - последняя возможность спасти сезон. Игра гарантированно получится интересной со всех точек зрения», - приводит слова Ледяхова RT.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Что касается «Спартака», то в последнем матче чемпионата России подопечные Паоло Ваноли дома не смогли обыграть «Рубин» (1:1).

Четвертьфинал Кубка России ЦСКА - «Спартак» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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