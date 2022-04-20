Клуб третьей лиги Англии иронически оценил уровень «Манчестер Юнайтед» после их игры с «Ливерпулем»

Игру «Манчестер Юнайтед» начинают сравнивать с клубом третьего по силе дивизиона Англии.

На негодование одного из болельщиков «красных дьяволов» в соцсетях о том, что «МЮ» играет как «Шрусбери», клуб лиги 1 тут же ответил, что забивал на «Энфилде», в отличие от подопечных Рангника, отметив, что это уже «совсем другой уровень».

Напомним, что вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Ливерпулю» в АПЛ со счетом 0:4. «Шрусбери» в свою очередь уступил на «Энфилде» «мерсисайдцам» с разницей в три мяча (1:4).