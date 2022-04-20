«Енисей» обыграл дома «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России

«Енисей» в четвертьфинале Кубка России дома победил «Рубин» со счетом 3:1.
В составе красноярской команды дубль оформил нападающий Андрей Окладников (12-я и 32-я минуты), помимо него забил полузащитник Никита Глушков (39). У казанского клуба голом отличился форвард Герман Онугха (86).
Таким образом, «Енисей» установил новое достижение клуба, выйдя в полуфинал Кубка России.
Напомним, что накануне московское «Динамо» обыграло «Балтику», два других четвертьфинала «Алания» - «Зенит» и ЦСКА - «Спартак» пройдут сегодня.
Полуфинальные пары определятся в завтрашней жеребьевке.
Кубок России
1/4 финала
«Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1 (3:0)
Голы: Окладников, 12, 32; Глушков, 39 - Онугха, 86.
«Енисей»: Опарин, Бевеев, Кичин, Феррейра, Шакуро (Марков, 69), Зотов, Глушков (Саная, 68), Иванов (Канаплин, 56), Ланин, Раздорских (Ломакин, 83), Окладников (Молтенинов, 83).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников (Савицкий, 90), Игнатьев (Фаттахов, 70), Зуев (Онугха, 46), Мусаев, Ломовицкий (Апшацев, 70), Бакаев (Кузнецов, 46), Лисакович.
Предупреждения: Кичин, 55, Кузнецов, 60, Мусаев, 63.