ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Енисей» обыграл дома «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России

Половина участников данной стадии турнира уже известна.
«Енисей» обыграл дома «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России
20 апреля 2022 16:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Енисей"

«Енисей» в четвертьфинале Кубка России дома победил «Рубин» со счетом 3:1.

В составе красноярской команды дубль оформил нападающий Андрей Окладников (12-я и 32-я минуты), помимо него забил полузащитник Никита Глушков (39). У казанского клуба голом отличился форвард Герман Онугха (86).

Таким образом, «Енисей» установил новое достижение клуба, выйдя в полуфинал Кубка России.

Напомним, что накануне московское «Динамо» обыграло «Балтику», два других четвертьфинала «Алания» - «Зенит» и ЦСКА - «Спартак» пройдут сегодня.

Полуфинальные пары определятся в завтрашней жеребьевке.

Кубок России

1/4 финала

«Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1 (3:0)

Голы: Окладников, 12, 32; Глушков, 39 - Онугха, 86.

«Енисей»: Опарин, Бевеев, Кичин, Феррейра, Шакуро (Марков, 69), Зотов, Глушков (Саная, 68), Иванов (Канаплин, 56), Ланин, Раздорских (Ломакин, 83), Окладников (Молтенинов, 83).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников (Савицкий, 90), Игнатьев (Фаттахов, 70), Зуев (Онугха, 46), Мусаев, Ломовицкий (Апшацев, 70), Бакаев (Кузнецов, 46), Лисакович.

Предупреждения: Кичин, 55, Кузнецов, 60, Мусаев, 63.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ринат Билялетдинов: Одними легионерами все происходящее в «Рубине» нельзя объяснить
Казанский клуб уступил «Енисей».
20.04.2022 17:30
Футбол
Широков не поддержал возможное увольнение Слуцкого из «Рубина»
Экс-игрок привел два весомых аргумента.
20.04.2022 17:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бывший тренер «Спартака» заявил, что спад ЦСКА связан с игрой легионеров
20 апреля армейцы сыграют со «Спартаком».
20.04.2022 17:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Енесия»
Команды сошлись в Кубке России.
20.04.2022 17:16
Футбол
«Рубин» может уволить Леонида Слуцкого
В клубе опасаются, что клуб может вылететь из РПЛ.
20.04.2022 17:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сестра Роналду обратилась к фанатам «Ливерпуля»
Сестра Роналду обратилась к фанатам «Ливерпуля»
Болельщики «красных» поддержали игрока после новости о смерти сына.
20.04.2022 16:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ледяхов предположил, какую схему выберет «Спартак» на матч против ЦСКА в Кубке России
Ледяхов предположил, какую схему выберет «Спартак» на матч против ЦСКА в Кубке России
Четвертьфинал с участием двух московских команд начнется в 19:30.
20.04.2022 16:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Енисей» обыграл дома «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России
«Енисей» обыграл дома «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России
Половина участников данной стадии турнира уже известна.
20.04.2022 16:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч Кубка России против «Алании»
Встреча пройдет в Грозном.
20.04.2022 16:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клуб третьей лиги Англии иронически оценил уровень «Манчестер Юнайтед» после их игры с «Ливерпулем»
«Красные дьяволы» не смогли забить на «Энфилде», пропустив четыре мяча.
20.04.2022 16:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Трусова хочет прыгать пять оборотов! А это реально? И зачем ей элемент, которого даже нет в правилах?
Александра Трусова мечтает первой в мире исполнить пятерной прыжок, пока не покорявшийся даже фигуристам-мужчинам.
Член исполкома РФС — новый гендир «Фонбета», ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Панарин — в «клубе избранных» с самим Гретцки! (видео)
В матче чемпионата НХЛ Артемий Панарин двумя результативными передачами помог «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» (3:0) и встал в один ряд с легендами клуба из Нью-Йорка.
«В дерби будет перетягивание каната и победа в один мяч». Мостовой — о кубковой битве ЦСКА и «Спартака»
Легенда российского футбола Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 20 апреля четвертьфинала Кубка России ЦСКА - «Спартак».
Игнашевич едва не выбил «Динамо» из Кубка. Как вторая команда РПЛ доигралась в Калининграде до пенальти
В четвертьфинале Кубка страны выступающая в ФНЛ «Балтика» уступила бело-голубым лишь в серии 11-метровых, сведя вничью основное время (1:1).
«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды? Полный список юбилеев клубов РПЛ
Календарь юбилейных дат российских футбольных клубов.
Так вот для чего Карпин вернулся в «Ростов»! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Надо ли России «менять континент» в футболе и других видах спорта по примеру шахматистов?
Традиционный обзор «приключений» наших спортсменов, продолжающих выступать на международной арене в нейтральном статусе.
Знарок борется с Билялетдиновым. Зубов тоже готов ехать в Казань?
ЦСКА и «Магнитка» начали сражение в финальной серии Кубка Гагарина, а большинство клубов уже планируют, с кем и как войдут в новый сезон. Топы заняты утверждением кандидатур главных тренеров, и тут есть много интересных новостей.
«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына
Соболезнования в адрес семьи португальской звезды идут со всего мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика