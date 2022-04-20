Ледяхов предположил, какую схему выберет «Спартак» на матч против ЦСКА в Кубке России

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, какую схему выберет нынешний наставник команды Паоло Ваноли в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА.

«Почему не выпустить дуэт форвардов против ЦСКА? На мой взгляд, они выглядели неплохо и оказывали давление на защитников соперника, в том числе во втором тайме игры с «Рубином». Я бы даже не исключал варианта, при котором штаб сделает акцент на атаку и откажется от неизменной тройки центральных защитников, оставив сзади Самуэля Жиго и Георгия Джикию. Это как раз позволит задействовать двух нападающих. В любом случае мы можем предполагать что угодно, а реальную картину перед глазами имеют только главные тренеры», - приводит слова Ледяхов RT.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Что касается «Спартака», то в последнем матче чемпионата России подопечные Ваноли дома не смогли обыграть «Рубин» (1:1).