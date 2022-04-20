«Рубин» может уволить Леонида Слуцкого

«Рубин» рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Леонида Слуцкого. Об этом информирует «Матч ТВ».

По данным источника, руководители казанского клуба с пониманием относятся к специалисту, который потерял практически всех лидеров. При этом в «Рубине» опасаются, что команда может вылететь из РПЛ.

Напомним, в текущем сезоне чемпоината России клуб из Татарстана занимает 12-е место, набрав 26 очков. После зимней паузы коллектив провел семь матчей, потерпел пять поражений, одержал одну победу и сыграл один раз вничью.

Добавим, что сегодня, 20 апреля, команда Слуцкого вылетела из Кубка России, уступив в четвертьфинале красноярскому «Енисею» (1:3).